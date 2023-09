Asbest was langer geleden een heel gewoon product.

Ik herinner mij de hier reeds genoemde asbest muurpluggen die mijn vader gebruikte. En of de stro-plaflonds met stucwerk in mijn ouderlijk huis asbest bevatten (ovt) weet ik niet, maar mijn broertje van 10 jaar werd in 1960 overgehaald (niet door mijn ouders) om tussen de plafonds van onze woning(en) te kruipen teneinde de ingehuurde elektricien te helpen met het vernieuwen van de oude electriciteits-leidingen voor plastic buizen. Hij was een nieuwsgierig en lenig jochie, hij leeft nog steeds en is in zijn latere leven professor geworden, dus het kwam goed.

Ik hanteerde de asbestplaatjes/onderzetters (met witte asbest) voor hete pannen in mijn ouderlijk huis (1965) en ik leef ook nog. Tijdens mijn opleiding kreeg ik 40 lessen ‘bouw en inrichting’ waarbij het ging om het ontwerpen van sportruimten. De docent sprak lyrisch over eterniet-platen als plafondbedekking (1970). Maar daarover onderaan meer.

Verder heb ik vanaf 1975 een tijdje buiten de stad Amsterdam gewoond in een huis met een schuurtje dat met asbest golfplaten was bedekt. Het schuurtje brak ik zelf af, met hulp van mijn jongere broers en zusje. De golfplaten braken wij in stukken en deden we in vuilniszakken zonder te weten dat het asbest-golfplaten waren. We gaven ze met de vuilnis mee. Toen ik tien jaar later hoorde dat die golfplaten asbest bevatten, voelde ik mij bezorgd over de gezondheid van broers en zusje (en mezelf). Maar we leven allemaal nog.

En nu komt de maar …

Ik heb een vriendin van wie de man timmerman … was . Hij werkte vele jaren in de bouw en hielp ook met keukens bouwen. Hij verzaagde ook (aanrecht)platen, volgens mij eterniet, maar dat weet ik niet zeker. Op zijn 55e werd hij ziek. Op zijn 56e was hij dood. Asbestkanker.

Dus om nu te zeggen ‘geen paniek’?

Ja. Geen paniek!

Maar ‘Dit gaat helemaal nergens over’?’

Nee. Dat is me te gortig!

