Belangrijk nieuws uit de wereld van onbelangrijke dingen: kunstenaar Ruud de Wild en botoxkunstwerk Olcay Gulsen vormen niet langer een stel. Het duo gaat solo omdat ze "ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken". Wat deze essentiële dingen zijn, krijgen we echter niet te horen. Gaat Ruud eindelijk het definitieve bewijs voor het monster van Loch Ness verzamelen? Gaat Olcay uitzoeken wie toch die mensen zijn waar Sigrid Kaag het over heeft als ze zich afvraagt wie toch die mensen zijn? Wil Ruud uitvinden wie er achter de vliegtuigcrash van Prigozhin zit? Is het Olcay die gaat uitzoeken hoe ze wel een bedrijf moet runnen? Of toch Ruud die wil uitvinden wat er echt in Area51 gebeurt? Is het Olcay die wil ontdekken of er een pot met goud aan het eind van de regenboog staat? En of ze die dan verborgen kan houden voor de Belastingdienst? Of gaat Ruud uitzoeken waar die nieuwe bestuurscultuur blijft? Is het Olcay die gaat onderzoeken wat er voor de Big Bang was? Of Ruud die wil ontdekken wat er voorbij de grenzen van het universum ligt? En betekent deze breuk dat we nu twee intens saaie en belabberd bekeken reality series krijgen over deze zoektocht door het leven? Zoveel vragen, maar waar blijven die antwoorden?