@Après toi | 19-08-23 | 18:31: Ach, je snapt toch ook wel dat dit soort rotzooi geen 'gamechanger' is?

Mss wel leuk om in de US te gebruiken.

"The United States Department of Agriculture (USDA) says that the U.S.—having brought feral swine over during the country's colonization in the 1500s—has around 6 million feral swine across at least 31 states. These boars, having lived away from humans for many generations, are now considered an invasive species."



Lijkt me net zo leuk als vanuit een helikopter in Australië die maffe kangoeroes neer te maaien. Lopen er 50 mln rond. Iets te veel.



Kamelen? Ook een optie.

"The Australian outback is one of the largest and most dangerous places on Earth, and it is home to the largest herd of camels in the world. There is a single herd of camels that is estimated to include approximately 750,000 camels. This is an incredibly large herd of camels, and it can cause problems from time to time."



Ff bellen?