Hier op optisch vizier-weblog GeenStijl las u natuurlijk allang over de nieuwe interactieve US Army richtkijker XM-157 Vortex en DARPA's geleide sniper-kogels. Maar boven- en onderstaand is dus oprecht de eerste daadwerkelijke revolutie van de mechaniek achter inzoomen, sinds inzoombare vizieren op wapens gezet werden.

Want natuurlijk, zoomen kon al heel lang. Maar dat gebeurde door aan de rand van het vizier te draaien, of door een ander vizier voor of achter je staande vizier te flippen. Dat zijn op zich al een hele handeling en bovendien kun je dan dus niet vuren tijdens het zoomen. Maar daar brengt de boven- en onderstaande bewerking van een Primary Arms PLx Compact 1-8-vizier door het nieuwe Anti Matter Industries nu dus voor het allereerst verandering in. De maker Ben Griffith claimt onderstaand dat het de "drill completion time" met 50% verlaagt, en dat geloven we dus eigenlijk meteen. H/t Roger Barrera.

De maker: