Materiaal wat uit vezels bestaat, dus ook carbon vezel, is in principe gemaakt om alleen op trek te belasten. Wat er gebeurd bij belasting onder druk weet eigenlijk niemand. Materiaal met een heel hoge stijfheid (zoals carbon vezel) in combinatie met een heel grote dikte geeft problemen. Dat is bijvoorbeeld de reden dat ramen in dergelijke duikboten van plastic zijn, niet van glas. Glas kan maar heel beperkt van vorm veranderen om de druk te verdelen. Als je dingen aan elkaar plakt en de sterkte is belangrijk, dan moet je luchtbellen onder controle houden. (dunne lijm, bellen er uit trekken met vacuüm, heel lange uithardt tijd, etc.) Al deze dingen hoef je niet te leren, het is al tientallen jaren bekend en iedereen die op het betreffende vakgebied werkt kan en zal het je vertellen. Je hoeft er alleen maar naar te luisteren. Testen van materialen gaat niet op bij materialen die gevoelig zijn voor veroudering, 99x testen geeft geen garantie voor de 100e keer. Je kan hooguit testen tot het stuk gaat en dan de volgende duikboot niet testen. Niet alles is precies uit te rekenen, fabrikanten geven veiligheidsfactoren op waardoor er toch geen onverwachte dingen gebeuren. Die veiligheidsfactor is bedoeld voor het deel wat je niet precies kan uitrekenen, niet een onnodige reserve die je weg kan laten. Er zijn meer hobbyisten die duikboten gebouwd hebben die tot die diepte of zelfs nog dieper gaan, en dat gaat meestal gewoon goed zolang je je best wil doen om het goed te doen.