Het bovenstaande lot van een varkenslichaam in een duikerspak vindt plaats onder een druk van zo'n 9,3 bar. Het lot van de miljardairs die wat verdieping zochten vond plaats onder ongeveer 413 bar, in Nederland vaak genoteerd als 35 olifanten op je schedel. Onderstaand ziet u een gezaghebbende animatie van hoe een onderzeeër ongeveer implodeert, en de consensus is sowieso vrij helder: dit was een heel snelle dood. Waarschijnlijk zelfs zo snel dat deze niet eens bewust ervaren werd.

Ene 'former nuke sub officer' Dave Corley beantwoordde in april 2021 op Quora de vraag "What happens to the human body when a submarine implodes?" Zijn antwoord luidt:

"When a submarine hull collapses, it moves inward at about 1,500 miles per hour - that’s 2,200 feet per second. A modern nuclear submarine’s hull radius is about 20 feet. So the time required for complete collapse is 20 / 2,200 seconds = about 1 millisecond." Dat gaat dus om een cabine met een doorsnee van zo'n 6 meter. De Titan had een cabine van zo'n 1,7 meter. Resumerend: "A human brain responds instinctually to stimulus at about 25 milliseconds. Human rational response (sense→reason→act) is at best 150 milliseconds. The air inside a sub has a fairly high concentration of hydrocarbon vapors. When the hull collapses it behaves like a very large piston on a very large Diesel engine. The air auto-ignites and an explosion follows the initial rapid implosion. Large blobs of fat (that would be humans) incinerate and are turned to ash and dust quicker than you can blink your eye." Een soort vlokvoer dus.

De Wall Street Journal meldt dat een "top secret acoustic detection system" van de Amerikaanse marine de implosie al registreerde uren na het begin van de afdaling. De marine begon mee te luisteren vlak nadat de Titan de communicatie met mission control verloor. Kort daarna vond de implosie plaats.

