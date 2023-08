Alsof je eerst een heel erg leuk berichtje krijgt op Facebook van een aantrekkelijke 23-jarige Slowaakse dame die je vraagt om je meer te vertellen over je hobby's (natuurkunde en thuis bier brouwen en bijna alle boeken van Mart Smeets), en het dan uiteindelijk gewoon een scam blijkt van een Nigeriaanse prins die je probeert een lichtgevende koelkastmagneet te verkopen. Zo, maar dan net anders, voelt het met die spannende ontdekking van een paar Koreanen van een supergeleider op kamertemperatuur. Dat blijkt namelijk geen supergeleider op kamertemperatuur, maar een "ferromagnetic material" te zijn. Oftewel: gewoon een magneet. Definitief draadje hierboven met een leuke kicker (na de breek) van die vrolijke koffieverkoper die ons in eerste instantie lekker hyped up (maar uiteraard met enige scepsis) had over het paper met de ontdekking, die dus geen ontdekking blijkt. This is how science works! Vraag maar aan onze vriend Laurens Buijs!

De catfish