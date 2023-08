Dus ik zit op een avond met Anti in een auto naar huis toe terwijl we stomdronken en stoned zijn. Ik zit achter het stuur en helaas knallen we in een flauwe bocht tegen een boom en zijn wij beiden op slag dood. Aan de hemelpoort zegt Petrus dat ik eigenlijk de hemel niet in mag omdat ik geen goed leven heb geleid door veel te veel vrouwen, drank en drugs. Maar, zegt Petrus, omdat je op zich een goede vent bent diep van binnen mag je alsnog de hemel in als je een maand straf goed doorloopt. De straf is dat je onafgebroken hand in hand met een oerlelijke vrouw op een wolk blijft zitten. Ik ga uiteraard akkoord met dit voorstel maar na twee weken zie ik Anti hand in hand met een gruwelijk mooie vrouw op een wolk drijven. Ik dus verontwaardigd naar Petrus toe en meld dat Anti net als mij ook een leven van vrouwen, drank en drugs achter de rug heeft en dat het dus niet eerlijk is dat hij wel met een geweldig mooie vrouw hand in hand op een wolk zit. Waarop Petrus antwoord "Beste Dawn, er zijn ook vrouwen die gestraft moeten worden!".