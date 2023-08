Omar Elmekkawi, zegt die naam u nog wat? Juist! Omar Osama Elmekkawi (28) knalde in een gehuurde Mercedes met 150+ een kruising over en met die actie vermoordde hij een familie van vier. Omar gaf de schuld aan de dode mensen (zij zouden niet hebben opgelet toen hij met een bloedgang over die kruising ramde) en dat leverde hem de felbegeerde Casper van Wijngaarden Cup op. Meneer mocht z'n proces in vrijheid afwachten en wij voorspelden destijds: die naait eruit naar het buitenland. Het werd natuurlijk die andere optie: Omar ging in de drugshandel. "Hij werd gisteren in Roosendaal opgepakt bij de inval in zijn huis. In de woning van E. en die van een buurman vond de politie in totaal 12 kilo hennep, ruim 1 kilo hasj en 45.000 euro cash. Ook een kostbaar horloge werd in beslag genomen." Vervelende lul, die Omar.