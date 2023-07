Het zijn spannende tijden voor de Nilüfans. Het enige voor Volt gekozen Kamerlid dat wij, net als iedereen behalve de zus van Laurens Dassen en zelfs die alleen bij helder weer, op straat zouden herkennen, heeft nog steeds geen knoop doorgehakt over haar politieke toekomst. "De afgelopen periode is mij veel gevraagd of ik doorga of niet. Ik zit in het staartje van mijn afwegingen." De peilingbureaus hebben het lastig: er zijn peilingen mét Gündogan en zónder Gündogan, en voorlopig is niet duidelijk welke nou volledig fictief blijken te zijn. Welbeschouwd zijn er voor Gündogan ongeveer 34 opties. Wij zetten ze voor u op een rij.

1) Gündogan begint een eigen partij

2) Günodgan spant een rechtszaak aan tegen Volt waarin ze eist dat ze lijsttrekker wordt

3) Gündogan spant een rechtszaak aan tegen de Kiesraad waarin ze eist dat ze 132.000 voorkeursstemmen krijgt

4) Gündogan biedt zich aan als premierskandidaat bij BBB, als Caroline van der Plas niet akkoord gaat spant ze een rechtszaak aan

5) Gündogan maakt een transfer naar GOUD van Liane den Haan

6) Gündogan wordt de nieuwe tafeldame van Hélène in de 'Oranjezomer' en als dat niet lukt spant ze een rechtszaak aan

7) Gündogan gaat samen met Henk Krol een ludieke rubriek verzorgen in de programmering van Omroep Flevoland

8) Gündogan wordt ontvoerd door het alienvoertuig van Benito Mussolini naar de planeet Zniorq, daar spant ze een rechtszaak aan tegen de Intergalactische Federatie

9) Gündogan wordt de nieuwe vice-voorzitter van de Europese Commissie

10) Gündogan sluit een deal met de Amerikaanse justitie, maar zegt die op het laatste moment af omdat ze daarmee geen totale immuniteit krijgt en spant vervolgens een rechtszaak aan tegen de voltallige redactie van 'Shownieuws'

11) Gündogan begint een opiniekanaal op YouTube

12) Gündogan verhuist naar Mongolië waar ze zich inzet voor de verduurzaming van de extensieve veehouderij

13) Gündogan richt een consultancybureau op dat ervoor moet zorgen dat politici na hun carrière nog werk kunnen vinden

14) Gündogan krijgt een eigen podcast met Gert-Jan Segers

15) Gündogan spant een rechtszaak aan tegen de Lotto omdat het getal '6' al 53 weken op rij niet is gevallen

16) Laurens Buijs

17) Gündogan wordt vaste gast in de Twittertalkshow van Tucker Carlson waar ze vurige pleidooien houdt over de uitslag van de Spaanse verkiezingen

18) Gündogan kiest voor zichzelf en pakt 3 jaar wachtgeld

19) Gündogan doet een gooi naar het lijsttrekkerschap van D66

20) Gündogan verzint met met zeven andere samenzweerders een plan om het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer op te blazen maar wordt op het laatste moment verraden

21) Gündogan verlaat Nederland, raakt bevriend met een stokstaartje en een wrattenzwijn die allebei Vlaams spreken, maar beseft na een aantal jaar dat het haar lot is om het Nederlandse volk te leiden en maakt een glorieuze terugkeer die zijn climax vindt in het moment dat ze Laurens Dassen in een afgrond vol vlammen duwt

22) Gündogan spant een rechtszaak aan tegen Maarten Moll van Het Parool omdat hij altijd van die flauwe columns schrijft

23) Gündogan zet een succesvolle onderneming op die pornovilla's verhuurt

24) Gündogan wordt de nieuwe presentatrice van het programma 'Lettrix' en spant een rechtszaak aan tegen de Stichting Kijkonderzoek

25) Gündogan neemt een album op met duistere country muziek, sterk beïnvloed door de Mississippi Delta Blues

26) Jan Roos

27) Gündogan wordt de nieuwe gastvrouw in het spelershome van FC Utrecht

28) Gündogan richt een onderneming op die focust op duurzame verbinding in alle sociale lagen van de maatschappij

29) Gündogan opent een yogastudio

30) Gündogan wordt door een speling van het lot aangenomen als gouvernante van twee kinderen van een rijke Engelse bankier, door haar aanwezigheid bloeit het hele gezin op, maar dat lijkt teniet te worden gedaan als de zoon des huizes per ongeluk een bankrun veroorzaakt, waardoor diens vader zijn baan kwijtraakt, dit blijkt er juist voor te zorgen dat hij meer tijd kan besteden aan zijn kinderen en uiteindelijk krijgt hij ook weer een nieuwe baan bij de bank, en er is ook iets met een mop over een houten been dat Smith heet

31) Gündogan ontwikkelt een supergeleider op kamertemperatuur

32) Gündogan wordt vrijwilliger in de zorgsector

33) Gündogan schrijft haar memoires en ze wordt ambtenaar op een stadsdeelkantoor in Amsterdam

34) Gündogan spant een rechtszaak aan tegen Unox omdat het 'vernieuwde recept' van de rookworst in de praktijk het vervangen van natuurlijke ingrediënten door een paar goedkope kunstmatige alternatieven blijkt te zijn