"Dat houdt in dat witte mensen geloven dat ze minder-bevoorrechte gemeenschappen kunnen helpen, redden en beschermen."

En hatsaaa... weg van de inhoud.

De grote truc.

Zodra het over cultuurvergelijking gaat wordt meteen de (white) supremacy kaart getrokken en gaan we schreeuwen.

Dan zijn we gekwetst.

En dan ben je van onderwerp veranderd.

Handig.

Maar: "If someone tells me I've hurt their feelings, I say I'm still waiting to hear what your point is."

Being offended is not in and of itself an argument against anything

(Christopher Hitchens)

Trouwens, er zijn gelovigen genoeg die ons willen redden.

Dat we net zo moeten geloven als hen.

Alleen hoe ze zelf aan dat geloof komen, dat kunnen ze niet zo goed uitleggen, behalve dat het puur toeval was wanneer en waar ze geboren werden.

Maar dat telt dan niet, dat mogen ze doen want dat heet tolerantie.