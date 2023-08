HALLO MOGEN WE JULLIE WAT VRAGEN we moeten het namelijk al een week of drie hebben over straatwerving. "Goedemiddag meneer mag ik wat vragen, hebt u een momentje voor de homo's?" Waargebeurd, op het Haarlemmerplein in Amsterdam. Nee je mag eigenlijk niks vragen want ik ben op weg naar de Albert Heijn voor BIER en NEE ik heb geen momentje voor de homo's, wat is dat nou voor een maffe vraag? Ik koop alles af met een lidmaatschap van de Vogelbescherming, sommige flamingo's zijn gay en laat me met rust man. Na de 'nee hoor geen interesse' kwam de vervolgopmerking: "Okee dus u hebt niet een momentje voor de homo's JAMMER." Ja een heel dik momentje voor de homo's jammer in je broekje. Dit is pure emotionele chantage. Je kunt niet de andere kant opkijken, ze staan van een afstandje hun slachtoffers uit te kiezen, je kunt er niet langs, je kunt er niet omheen - als ze je eenmaal op de korrel hebben blokkeren ze alle uitvalswegen. Ze doen altijd of ze ongeïnteresseerd op hun telefoon loeren maar dat is de kaas op de muizenval: je loopt langs en * KLAP * daar staan ze weer voor je smoel met hun ongevraagde vraag. Ook gebeurd: "Goedemiddag meneer hebt u twee minuten voor de dieren?" Nou eerlijk gezegd niet nee, ik had vanochtend nauwelijks twee minuten voor Samantha, ik kies mijn goede doelen graag zelf uit en ik moet weer door. Bedelen onder een vlag. Schooien voor mensen die te veel frisse lucht nodig hebben om gewoon een normale salesbaan te zoeken. De enige mensen die erin trappen zijn zwakkeren: emotioneel onstabiele figuren, bejaarden, idioten. Het is bloedirritant en het riekt naar oplichting en chantage, zoals de Postcode Loterij ook emo chantage is, met die Winston Nattesneewitz die berooide oude omaatjes lachend de laatste guldens uit de portemonnee klopt. Straatwerving moet VERBODEN worden, mensen die zich eraan schuldig maken verdienen een levenslange gevangenisstraf en voor goede doelen die straatwervers inzetten reserveerde de duivel een plek in de girohoek van HEL. De oplossing: we tekenen grote gele cirkels (zoals die rookzones op de stations vroeger) op afgelegen industrieterreinen en daar mogen al die dwazen van Artsen Zonder Grenzen, het Leger des Heils en de homodieren dan lekker mensen gaan aanspreken.