Stichting Databescherming Nederland start een Groupon-rechtszaak tegen Amazon, vanwege het illegaal verhandelen van jouw privacy-data. Jouw = alle Amazon accountbezitters, zowel voor de webshop als de streamingdiensten of (zakelijke) cloudhosting. Dat zijn er vijf miljoen (!) in Nederland. Citaat SDN: "Amazon plaatst op illegale wijze tracking cookies en volgt de handel en wandel van accounthouders op honderden in Nederland veelgebruikte websites. Vaak worden cookies zelfs geplaatst ondanks dat de toestemming wordt geweigerd." Daarbij worden wij van GeenStijl.nl ook genoemd als website waar illegaal & onrechtmatig derdepartijkoekjes door Amazon worden geplaatst (n.b. hoe dat werkt en wat je er tegen kunt doen, na de breek). Hoe dan ook superkut en tevens schandalig, want 1. Wij voldoen zelf aan alle AVG-regels en cookiecrapgeving; 2. Onze lezers zijn notoir & terecht kritisch over cookies & privacy en 3. Rigoreuze blokkeersoftware die zij dientengevolge gebruiken tegen het gedrag van Amazonachtigen, kost ons simpelweg inkomsten, die Amazon wel voor zichzelf op illegale wijze veilig stelt. Daarom delen we bij dezen dus met liefde & steun de SDN massaclaim tegen Amazon op Je Staat Te Koop Punt NL. (Ook Twitter is niet onschuldig trouwens.)

Duiding van Dillen, onze stijlloze Brainhive.nl IT Operator

"Bovenstaand, voorbeeld van zo'n cookie van Amazon. Komt niet uit de Kansino-banner want die hosten we zelf, maar via een iframe van Google (Ads). Dit noem je third-party cookies en die zijn standaard geblokkeerd in Safari en Firefox (dat is je fix - gebruik die browsers ipv bijvoorbeeld Google Chrome). Op geenstijl.nl plaatst Google een advertentie in een iframe. Vervolgens staat in die advertentie een pixel.Een pixel is niets meer dan een normale afbeelding van 1x1 pixel die je als gebruiker niet ziet. Dit kan bijv. een afbeelding zijn met als link: https://amazon.com/ads/pixel.gif ). Dan doet de webbrowser van de gebruiker netjes een request naar die locatie. Die wil immers de afbeelding laden. De server reageert dan met het verzoek om één of meerdere cookies te zetten en voilà. Deze cookies staan op het domein amazon.com in dit scenario. Vandaar ook de term third-party cookies. First-party cookies zijn cookies die we vanuit geenstijl.nl plaatsen."

Je eigen cookie-settings op GS aanpassen doe je hierrr, onze wettelijk vereiste & afgestempelde Privacy- en Cookie-verklaring staat daarrr

