Rob Jetten, de klimaatschadeschatter die niet eens weet hoe je een huis kunt verwarmen met kernenergie, was eerder deze week weer het lachertje van Vak K omdat hij 28 miljard euro van uw geld wil inzetten om de aarde NUL KOMMA VIER NULLEN EN DAN DRIE ZES graden minder op te laten warmen in 2050. Om de schijn te wekken dat we voor dat absurde bedrag wel allemaal in hetzelfde schuitje zitten, schermt de minister van Gasprijsopdrijving & Stroomnetoverbelasting nu met burgerinspraak. U weet wel, dat middel dat door D66 effectief is doodgemaakt nadat mensen alleen maar foute antwoorden gaven bij referenda. Maar nu willen de staatsrebellen van XR het (punt 3), dus kan het ineens weer wel. Je moet dus wel een heel speciaal soort domme lul zijn als je in bovenstaande praatje tuimelt. De Rijksoverheid heeft een nieuwsbericht persbericht online gezet om aan te kondigen dat 'een dwarsdoorsnede van de samenleving' van maar liefst 175 burgers (is dat hoeveel genders er inmiddels zijn?) in een Klimaatberaad bijeen komen, om mee te denken over hoe ze zichzelf het liefst laten ketenen door klimaatbeleid.

Zit je daar, in zo'n muf zaaltje omdat de airco niet aan mag, gebogen over een hele krappe menukaart, te doen alsof je mee mag beslissen over de volgorde van zaken waarvan de uitkomst al lang bepaald is. Wilt u blauwe zonnepanelen, of liever antraciet? Wilt u een elektrische auto, of een treinabonnemen? Heeft u liever krekels, of sprinkhanen bij de havermelk? Wie denkt dat dogmatisch klimaatbeleid, een open democratie en de kans om als onverschillige klimaatagnost lekker met rust gelaten te worden nog met elkaar te verenigen zijn, moet vooral niet aan migratie naar vrijere, groenere weiden denken, maar vrijwillig aanmonsteren bij het klimaatberaad van de minister van Stikstofdekentjes & Krekeldieet. Lekker van dichtbij kijken hoe niet de zeespiegel stijgt, maar het schip der staat dieper zinkt.

Lees: 'Dank voor uw inbreng, doen we niks mee'

U denkt dat hier nog mee te redeneren valt?

Een nul, een komma, nog vier nullen en dan drie zes