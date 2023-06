Dit dit dit. Ik had er gister al een beetje giftig en niet geheel on topic en samenhangend tegeltje over.

Het stuitende arrogante, we gaan het gesprek aan (opvoeden) met de bedoeling het gedrag te beïnvloeden (of anders in een hokje duwen waar de honden geen brood van lusten).

Helemaal klaar mee. Er is begin deze eeuw een ontwikkeling ontstaan die het blijkbaar onverkropbaar maakt dat mensen het weleens niet eens zijn met elkaar. Daar mag je in het beleid gewoon rekening mee houden, is niks dramatisch of ergs hoor, deden we al jaren zo.

Er komt bij mij altijd een punt dat het omslaat naar herhalen herhalen in de hoop dat ik uit vermoeidheid overstag ga. Tegenovergesteld effect: ik ga me ergeren aan het drammen en zorg ervoor luid en duidelijk in woord en gebaar 'nee' terug te verkopen.

Hou op met je drone-samenleving dat elke hersenpan gelijkgeschakeld is en hetzelfde MOET denken, dodelijk saai en onherroepelijk ga je 2e en 3e rangs burgers creëren. Walgelijk die lieden.