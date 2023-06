Er zijn kroppen sla met een langere houdbaarheidsdatum dan de ministerscarrière van Dennis Wiersma. De zelfbenoemde hork, die van de vvd-fractie een laatste kans kreeg, heeft opnieuw een klacht aan zijn broek vanwege een "'als onplezierig' ervaren gesprek" dat vorige week maandag plaatsgevonden zou hebben. Nou is het handige aan Dennis Wiersma dat hij een communicatieteam van 19 man heeft die helemaal de tyfus worden gescholden als ze geen Instagramposts maken van alle bezoekjes van Dennis Wiersma (en een openbare agenda). Dus we kunnen gewoon zien waar Wiersma zich nou weer zodanig heeft gedragen dat het als onplezierig is. Was het bij de 'Dag van het Praktijkonderwijs', of bij een bezoek aan een school in Kerkrade samen met André Kuipers?

UPDATE: Sinds vrijdag zit Wiersma ziek thuis

UPDATE: En antwoord. Bijeenkomst was in Bussum. Dus het was de 'Dag van het Praktijkonderwijs'.

UPDATE: NOS weet meer. "De minister was vorige week maandag in Bussum bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs. Hij praatte daar ook met de organisatie over aanpassing van het programma. Dat gesprek is door twee betrokkenen als onplezierig ervaren."

UPDATE: En nóg een klacht. Wiersma kan ook bij onderwijsinspectie zijn woede niet beheersen



Agenda:

Dag van het Praktijkonderwijs!

Daarom moeten we ook goede vakmensen opleiden VERDOMME!

De Steltloper

ROT OP MET JE RUIMTE ROTZOOI KUIPERS!