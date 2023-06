Jawel, de weergoden hebben de Hiemstra-horden opdracht gegeven: Code Geel is niet genoeg, Maakt den Mensch Oprecht Bibberbang, en jaag ze voortijdig uit hun kantoortuinen terug op de Rijkswegen en in het openbaar vervoer, teneinde de chaos op voorhand te vergroten met files des doods en uitgevallen treinen richting hun vinexen, alwaar bibberende huisvrouwen (m/v/anders) in doodsangst omhoog turen naar samenpakkende donderwolken, vrezende voor maar hopende dat het weerlicht niet in de zonnepanelen slaat en de hele wijk in lichterlaaie gaat. De invasie van lichtflitsen komt bij Zeeland aan land (onweerradar) maar daar hebben ze genetisch gekromde vingers sinds het dakgoothangen bij hoog water in '53, de rest van het land is aan de acute klimaatverandering overgeleverd - met alles wat daarbij neder regent, omver waait en langs de goten meegevoerd wordt. In de verte kreunt een plastic tuinstoel...