Zuid Amerika is dan wel het continent waar het nazisme het langst heeft overleefd in kolonies met Duitse migranten van voor de na de oorlog. Veel nazis zagen kans zich daar te vestigen. Men heeft zich lang kunnen handhaven door diensten te verlenen aan de heersende regimes. Berucht voorbeeld is Colonia Dignidad. Wiki: Colonia Dignidad ("Dignity Colony") was an isolated colony of Germans established in post-World War II Chile by emigrant Germans which became notorious for the internment, torture, and murder of dissidents during the military dictatorship of General Augusto Pinochet in the 1970s while under the leadership of German emigrant pseudo-preacher Paul Schäfer. Colonia Dignidad has been described as a "state within a state".