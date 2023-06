: Oké, ik wil even een paar dingen recht zetten.

Allereerst kent u mij niet en hebt u geen idee waar mijn interesses naar uitgaan. U neemt neemt maar wat aan. Via een heel andere route heb ik juist wel interesse voor dit onderwerp.

Ik heb me verder ook niet bemoeid met de inhoudelijke discussie zelf. Uw opmerking over gelegenheidsargument raakt dan ook kant noch wal. Mijn standpunten in deze doen er niet toe. Ik heb wel gesignaleerd dat er niet is ingegaan op het effect van windmolens op vogels en het klaarblijkelijke gebrek van de politiek over dit onderwerp maar dat u de aandacht daarvan weghaalde door over katten te beginnen en via een omweg te eindigen nota bene met het effect van diclofenac op gieren. Alsof er echt niet het besef mij mij en anderen zou zijn dat er ook andere oorzaken zijn waardoor vogels sneuvelen. Natuurlijk wel.