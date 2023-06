Europese ambtenaren zijn zielig want zo moeten in de buurt van Brussel wonen en werken. Dat zijn de zogenaamde top-ambtenaren ook. Zo zielig dat ze, ofschoon in België wonen en werken, daar geen inkomstenbelasting betalen. Dat geldt ook voor die gasten van de EMA die nu naar Amsterdam verhuizen (waarbij Nederland de kosten van het pand voor haar rekening neemt - in Canary Wharf betaalde de EU de rekening). De diepere zakken van deze ambtenaren, want bruto is netto, verzieken wel de huurmarkt voor de lokalo's (vooral in Brussel).

European civil servants are not required to pay Belgian personal income tax, since they fall under the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities. As a result the salaries paid by European institutions are exempt from national income tax.