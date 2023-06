Ene Lessen Ouali is boos over wat wij toch als een alleszins keurig Tunesiëtopic beschouwen, over 900 miljoen euro taxpoet van de Euroburger, zonder zicht op rendement. Terwijl zijn continentgenoten van Ter Apel via Brussel, Calais en Parijs tot Rome in tentenkampen, bidonvilles en op steeds meer stedelijke straten bivakkeren, in grote armoede en tot niemands vreugd, maakt de heer Ouali zich liever boos én blij over een topic op GeenStijl, en de vooruitzichten van nog meer uitzichtloze omvolkarmoede. Hij kan zich beter elders melden, bijvoorbeeld bij mevrouw Sophie in 't Geld, die óók niet blij is met de migratiedeal. Maar goed, goud voor Tunesië verdient ook een goud voor uw brief, opdat ze achteraf niet kunnen zeggen dat we ons niet verdiept hebben in de cultuur, achtergrond en overtuigingen van onze nieuwe continentgenoten:

"Heb net het artikel over de migratie deal half gelezen, om van te kotsen!! Jullie zijn een paar graden erger dan de migranten die jullie als "parasieten" bestempelen. Europa heeft Afrika brutaal gekoloniseerd, als beesten gingen ze te keer in hun koloniën, 500 jaar lang! Nooit is de kolonisatie en slavernij vergoed door de beestachtige Europeanen. Nu is het tijd dat Afrika naar hier komt, we hopen met de miljoenen om terug te halen wat hen is beroofd. Zonder Afrika verhongeren jij en kinderen. Afrika voed Europa al duizenden jaren. Jullie kunnen nog tig van die verschrikkelijke artikels schrijven, migratie stopt niet zolang Europa Afrika blijft uitbuiten. Links om of rechts om, binnen 50 jaar is er nog weinig van jullie ras over😁" (Mailmirror)