Rowan Atkinson heeft zich onlangs uitgelaten over het EV drama.

www.youtube.com/watch?v=Yiga3atlTRs

En dat zorgt natuurlijk voor ellende

Over Rowan, Mr bean ,niet zomaar een mening, want de man was pionier in EV gebruik, en heeft een degelijke studie achter de rug, omtrent electricity..

Receiving top grades in science A levels, he secured a place at Newcastle University, where he received a degree in Electrical and Electronic Engineering In 1975, he continued for the degree of MSc in Electrical Engineering at The Queen's College, Oxford, the same college where his father matriculated in 1935,and which made Atkinson an Honorary Fellow in 2006. His MSc thesis, published in 1978, considered the application of self-tuning control.< !!

Vanaf 2025, moeten EV rijders ook Wegenbelasting af gaan dragen.

LIANDER meld in Noord Kennemerland, dat ze geen nieuwe bedrijven kunnen aansluiten op hun stroomnetwerk, wegens gebrek aan capaciteit.

Dan heb je het over een regio, net ten noorden van Tata Steel & Vattenfall Velsen.

Alles zeggend over het gebrek aan visie, in dit land, en de enorme macht van hen die de Energie markt beheren.

