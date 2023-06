:

Bertolli was ooit in een verleden Italiaans maar inmiddels meerdere malen, qua merknaam en produktie doorverkocht via oa Unilver. Maw wordt over de hele wereld gemaakt.

en.wikipedia.org/wiki/Bertolli

Bij mij over de grens in Italië en hier in Italiaans Zwitsers gedeelte zie ik het merk iig niet in de supermarkt (Duitse en Franse kant verkopen het dan weer wel). Plastic container merk geworden waar men niks mee heeft hier. En als men het al verkoopt staat het op plekken waar de gemiddelde consument niet meteen kijkt, maw of te hoog of te laag in de schappen.