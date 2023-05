Bovenstaand filmpje ziet u binnenkort op uw tijdlijn verschijnen als "Dylan komt uit de kast", maar het filmpje dateert uit begin 2022, dus Dylan was al uit de kast alleen komen WE er nu pas achter. Inderdaad, dát is journalistiek doneren kan hier. Maar goed, in principe zijn zulke dingen natuurlijk volstrekt alsook volkomen onbelangrijk. Echter, omdat BlackRocks Corporate Equality Index de sturende kracht is achter die constante stortvloed aan trans-propaganda, blijven wij evenredig constant wijzen op conceptuele onhoudbaarheden daarin.

Want met Dylan zit het dus als volgt. Dylan kwam achtereenvolgens 'uit de kast' als "gay, then queer, then non-binary, then trans" maar raakte vervolgens "romantically interested in women". Wat is een transvrouw met penis die op biologische vrouwen valt? Laten we het een heteroseksuele lesbienne noemen. MAAR, Dylan valt natuurlijk niet uitsluitend op vrouwen, maar ook nog steeds op mannen en alles daar tussenin. Wat onderaan de streep dus neerkomt op een biseksuele man die het leuk vindt om eruit te zien als vrouw, of zoals we dat in Nederland noemen: een Amsterdammer.

Waar we wel een bevragende noot bij zetten is Dylans afsluitende boodschap. Dylans vader zei namelijk "I would love to see you get a woman pregnant", waarop Dylan antwoordt: "Oh no no no, *she* would be getting *me pregnant*", waarop Dylans vader vraagt "What, you have a vagina now?", waarop Dylan antwoordt: "And I said, never say never!"

Nou, daar gaan we eens op kauwen.

Zij blijven duwen, wij duwen evenredig terug