: hahaha, de VOC mentaliteit. Slavernij is wereldwijd nog steeds aanwezig, ook in Nederland. Of dat een probleem is? Zo gedragen mensen zich nu eenmaal. En het cynisch grappige is dat de hele regelgeving met allerlei constructies juist dit faciliteert, via via via constructies en niemand hoeft verantwoordelijkheid te dragen, moraal verdunt tot een lauw smakeloos pielstraaltje water. Deze wetten maken van 'het juiste doen' in tekst een perfecte realistische constructie om slavernij te faciliteren. En de gemeenten doen niks en kunnen niks. En het rijk doet niks en kan niks. Die ruige boetes en dwangsommen zijn peanuts voor de winsten die kunnen worden geboekt door de diverse (pseudo)mafiosi die via via via in uitzendconstructies zijn verbonden.

Zoals ik al vaker vertel: He, geld verdienen, daar is toch niks mis mee?