"Du sollst der werden der du bist" schreef Nietzsche in 'Die Fröhliche Wissenschaft'. Dat is heel wat anders dan wat Dijkgraaf hier poneert. Het zit 'm in dat ene woordje 'sollst', dat klinkt als een opdracht, een heilige opdracht aan jezelf.

Bij Dijkgraaf is het al een soort van tekenen bij het kruisje, een genoegen nemen met de status quo en die vooral fixeren in een soort blauwdruk. Bij Dijkgraaf is er niks meer te overwinnen, is er geen echte uitdaging meer, maar een berusten in de feiten zoals ze liggen. Daar komt dan ook geen vrolijke wetenschap uit voort maar het soort wetenschap dat we kennen van bijvoorbeeld die Scheerder die als jij rn ik iets zeggen of doen meteen de plek in de hersenen aan kan wijzen waar het proces plaatsvindt en daarmee ons tot machines reduceert die wellicht wat kunnen haperen, maar dan zijn er weer allerlei door zijn wetenschap ontwikkelde trucjes om de schade te herstellen, zo goed en zo kwaad als het kan.

Maar, zo vraag ik me af, als ieder mens de beste versie van zichzelf in zich meedraagt, draagt-ie dan ook de slechtste versie van zichzelf in zich mee? En wie of wat bepaalt dan welke versie er naar buiten komt? Want die suggestie doet Dijkgraaf ook, dat die versies als het ware liggen te wachten om aangeraakt en geactiveerd te worden.

Het is, zo vrees ik, een beetje de oude, romantische kijk op de mens, zoals we die bij Rousseau in alle kleur aantroffen. overgenomen door met name het socialisme, dat in ieder mens een 'authentiek zelf' huist, kant en klaar, dat enkel maar aangeroepen hoeft te worden, een beetje ook wat die Bregman ervan bakte in zijn 'De meeste mensen deugen'.

En dan zijn we meteen bij het heikele punt aanbeland. Als het al zo is dat we de beste versie van onszelf meedragen, hoe weten we die er dan uit te pikken? Met andere woorden, wie of wat bepaalt wat mijn beste versie is? De Kerk, de ideologie, mijn naaste? D66 misschien? Of de klimaatpsycholoog die precies lijkt te weten wat goed is voor de mensheid?

Misschien is het maar beter dat al die 'beste' versies verborgen blijven, je weet maar nooit wat je ontketent. Daar heeft de geschiedenis legio voorbeelden van, van lieden die 'het beste' in de mens naar voren wisten te brengen.