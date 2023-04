Wellicht herkent u de stijl en toonkleur, en dat kan kloppen want de eerste aankondiging (onderstaand) zag u hier eerder. Dat filmpje had in een paar dagen zo'n 9,5 miljoen views op Twitter alleen al, en niet zonder reden. Het bovenstaande nieuwe gameplay trailer van UNRECORD had binnen slechts 1 dag hetzelfde aantal views, en ook dat is dus weer volkomen terecht. Want niet alleen is een bodycam shooter de eerste échte vernieuwing van het First Person Shooter genre, het is op z'n eigen manier ook nog eens de dichtste benadering van fotorealisme tot nu toe. 4K screenshots uit de perskit ziet u hier, reacties op de trailer leest u daar en daar.

De eerdere trailer uit oktober 2022