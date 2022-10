Het First Person Shooter genre voor het eerst in decennia innoveren - in je eentje. Dan kun je wat hoor. 9,2 MILJOEN views binnen 3 dagen op Twitter alleen al. En nog even los van hoezeer het aanslaat. Dit is voor het eerst iemand iets anders bouwt dan het gebruikelijke first person, third person en VR-perspectief. Tof ook die vertraging tussen camera en beweging. Maar goed, de body cam, waar kennen wie die ook alweer van oh ja Amerika. Enfin, wat de jeugd met die Unreal 5 Engine kan tegenwoordig.

Unreal 5 Engine demonstrator