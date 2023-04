Wat ook moeilijk is, is zorgen dat je niet onderuit gaat als je een gevecht wilt voeren. Da's een beetje wat me ergert aan die lui die kennelijk allemaal in de stress schieten als ze het op willen nemen tegen de geschiedenis, tegen de westerse samenleving, tegen het patriarchaat, tegen het kapitalisme, of vul het verder maar in. Wil je de strijd aangaan, zorg dan dat je sterk genoeg om te vechten. Verliezen is geen schande, maar als een watje het schoorvoetend strijdtoneel betreden en dan vinden, nee eisen dat je als zwakkeling door een hele batterij begrijpende hulpverleners begeleid wordt, het is pathetisch.