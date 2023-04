Voor een vergrijzende generatie (wij) is het echt heel moeilijk om een beetje zicht te krijgen op Generation Z(yklon), en al helemaal als je geen TikTok of Snapchat hebt. Elke poging draagt dus een beetje inzicht en voeling bij, en zo is het ook met de bovenstaande repo van NOS Stories - een soort online Nieuwe-Jeugdjournaal dat hier eerder zag over transgender-jongeren en Andrew Tate.

Een aantal dingen vallen op. Op 1:18 al zegt een tienermeisje tijdens een voxpop over 'extreemrechtse' memes: "Ik denk ook een beetje dat door nu allemaal de woke-generatie, worden dit soort dingen juist heel veel geplaatst. Een soort tegenreactie."

Daarbij is de 19-jarige 'Jonathan' (fictieve naam), die op zijn 14e in aanraking kwam met extreemrechts en inmiddels weer van de boot is, erg coherent en welbespraakt. Je zou soms zelfs bijna denken: NOU, SNAPPEN WE. Bijvoorbeeld over hoe Greta Thunberg door leraren in de klas verheerlijkt wordt, zonder dat daar een alternatief voor geboden wordt. Hij vertelt dat het daadwerkelijk deel worden van een groep voorafgegaan wordt door een ontmoeting in het echt, waar hem gevraagd werd wat hij vond van "zwarten, vluchtelingen, vrouwen, transgenders. En als je je daar radicaal genoeg voor opstelt komt er een tweede gesprek."

En ook Nigel (fictieve naam) geeft een inkijkje in een onverwachte wending. Hij is inmiddels weer rechtsextremist-af, maar hij had dus "zelf een donkere huidskleur". Veel memes en grappen in die kringen gingen over mensen met zijn eigen huidskleur. En een veel gebruikte stijlvorm binnen die kringen betreft "een witte vrouw en een donkere man die dan samen een kind krijgen, die er dan als een soort van mormel uit komt te zien." Ja, dat deed dus toch wel iets met hem.

Volgens onderzoeker Willemijn Kadijk zijn er binnen deze groepen "enkele honderden jongeren die naar geweld neigen". Het is - begrijpelijkerwijs - niet helemaal duidelijk wanneer iemand daar nou precies naar "neigt". Maar, zoals NOS-presentatrice Maxime de Vries zelf in de video ook al nuanceert: "Nog wel even goed om te zeggen. Het aantal jongeren vanuit extreemrechts dat geweld pleegt is echt heel laag. En niet iedereen die in zo'n groep belandt wordt steeds extremer."

Enfin, we zien halsreikend uit naar de NOS Stories over klimaatvandalisme.

