O.a. deze lek dus

Lang verhaal, maar WaPo beschrijft de LEKKER na interviews met zijn hele kleine online inner circle als "young, charismatic gun enthusiast." De leden beschrijven hem als "He’s fit. He’s strong. He’s armed. He’s trained. Just about everything you can expect out of some sort of crazy movie." Zijn leeftijd ligt tussen de begin en midden 20. Verderop schrijft de Washington Post zelf: "In a video seen by The Post, the man who the member said is OG stands at a shooting range, wearing safety glasses and ear coverings and holding a large rifle. He yells a series of racial and antisemitic slurs into the camera, then fires several rounds at a target."

Kortom, WaPo weet dus al wie de jongeman is waar nu een Federale klopjacht tegen loopt. Hij werkte namelijk op een "military base" en wist zodoende de hand te leggen op een veelheid aan geheime documenten, waaronder die bovenstaande geheime NAVO/VS-intel over Oekraïne. Hoe hij dat precies deed is nog volstrekt onduidelijk. Veel documenten hadden het hoogste label 'Top Secret' en waren bovendien NOFORN; categorisch verboden te delen met 'foreign nationals.

Nou, daar dachten de Russen en Oostblokkers in de Discord-groep anders over. "The ones who seemed most interested in the classified material claimed to be from mostly “Eastern Bloc and those post-Soviet countries." Hij publiceerde de documenten in verschillende vormen op hun Discord en uiteindelijk kwamen ze - soms via een Russische omweg voor wat bewerking - terecht op Telegram en Twitter.

Na de breek een overzicht van wat er nou zoal uit al die lekkages naar voren kwam.

Een samenvatting van alle gelekte intel

