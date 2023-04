We kunnen wel doen alsof het allemaal Hosanna was wat Jomanda deed, maar in feite was het een zeer beperkte marketing.



De Religie van Vrede doet min of meer hetzelfde maar dan in de overdrive.

Geweld en ellende en het op zwakzinnig niveau blijven ontwikkelen wordt daar als goud aan 'de man' verkocht.



Kijk !! ... dat is nou marketing.