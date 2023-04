De voltallige Magenta-bemensing is dit weekend op redactie-retraite in Tuuroord Algarve. Even de goede man troost bieden bij een droevig afscheid en zelf meteen de gelegenheid te baat nemen voor bier, op ons. We wilden eigenlijk op fentanylvakantie naar California, maar we zijn pas 20 dus we mogen daar niet drinken. Bovendien hebben sommigen een bepaalde inreisbeperking in Bidenstan. En anderen een uitreisverbod uit de EU. Enfin, lang verhaal kort: wij zijn er niet, maar we laten onze geliefde reaguurders natuurlijk niet radeloos achter. We hebben volstrekt semi-willekeurig 20 topics uit 20 jaar GeenStijl blind gedobbelsteend, die we dit weekend van 2023 tot 2003 aftellen en zeg dan nog eens dat vroeger alles korter was. Gevoelens van nostalgie kunt u aldus afkopen, donaties voor glazen kelken ijskoud opdrinkbier en grote schalen dagvers zeefruit mogen hieronder. Alvast sorry voor een heleboel dooie linkjes die u hoopt te verherklikken, en tot maandag.