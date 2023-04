Ah, economie, the dismal science. U kent het wel: vraag, aanbod, prijselasticiteit, monopoliepositie, inflatie, afnemende meeropbrengsten, en meer van zulks. Boze tongen beweren dat de homo economicus is uitgescholden door Spakenburgfans uitgestorven, maar dat is even buiten de festivalgaande Nederlandse jeugd van tegenwoordig gerekend. Want alles wordt duurder, dus ook de festivals. Kom er maar in, festivalpubliek dat wel goed is, maar niet gek. "Festivalgangers die het zich wel kunnen veroorloven, proberen hun kosten op een zorgelijke manier binnen de perken te houden. Een op de vijf (19 procent) ziet zichzelf meer drugs gebruiken dan ze normaal doen. Dat zijn vooral jongeren die vaker drugs gebruiken als ze naar een festival gaan: van hen zegt maar liefst de helft (51 procent) dat ze dit jaar (meer) gaan gebruiken. "Voor 20 euro heb je een xtc-pil én een hele dag water op een festival. Met bier en eten ben je drie of vier keer zo veel kwijt"". Tel uit je winst!