Het ene moment ben je Miss Universe Nederland 2001, dan glij je af tot wethouder voor de PvdA in Barendrecht, vervolgens sta je te boek als coronaregelovertreder en dan ineens is je man op aangehouden "op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel." Het overkomt Reshma Roopman (GS Archief: Miss-pica en zie ook). Roopman kreeg te maken met een huiszoeking omdat haar man is "verbonden aan een geldtransactiekantoor dat zich van oorsprong richt op money transfers tussen Suriname en Nederland." Voor dat bedrijfje werkte voormalig de PvdA-wethouder zelf ook, ze was volgens LinkedIn "verantwoordelijk voor het vertalen van strategische doelen van Suri-Change evenals trends en ontwikkelingen op het gebied van money transfer, valutahandel en contante betalingen voor doelgroepen die niet digitaal vaardig zijn en/of geen bankrekening hebben." Ha! Weet je welke doelgroep ook liever niet digitaal vaardig zijn en geen bankrekening hebben?

Het is in ieder geval een flink onderzoek: "Zes woningen, waaronder die van Reshma Roopram en haar echtgenoot op de Van den Broekveld in Barendrecht (dit wordt door buren bevestigd) en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. De politie heeft beslag gelegd op zo’n 42 woningen, waaronder appartementen van boven de miljoen euro in Rotterdam. De woningen hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Ook is een grote hoeveelheid bedrijfsadministratie in beslag genomen." Nou. We hopen maar dat het allemaal op een misverstand berust. Want politiek en zware misdaad zo innig verwant, dat is niet goed voor het aanzien van het land.