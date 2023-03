Er zijn twee kaboutertjes die zich stierlijk vervelen. Opeens kijkt een van de kaboutertjes naar zijn arm en zegt: "Ik weet het! We gaan naar het Guiness Book Of Records, want ik denk dat ik het kleinste armpje ter wereld heb." De andere kabouter en zegt: "Ik denk dat ik het kleinste lulletje ter wereld heb."

Ze gaan naar het hoofdkantoor van het Guiness Book Of Records in Londen.

De eerste kabouter gaat naar binnen. Even later komt hij opgelucht naar buiten en zegt: "Yes, ik heb het kleinste armpje!" Dan gaat de andere kabouter naar binnen. Even later komt hij weer naar buiten en zegt: "Who the fuck is Sander Schimmelpenninck?"