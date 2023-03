Ingewikkelde tijden voor de Raisa's en de Willempies van deze wereld. Hun favoriete asoclub Forum voor Democratie is door de uitbundig gevierde verkiezingsnederlaag gedecimeerd tot een hoopje smeulende complottheorieën en plots kapt de GGD met het testen op corona. Een nederlaag én een overwinning. Alsof de GGD toch nog even wilde wachten tot die lui door het zelfreinigend vermogen van de samenleving in hun kot werden gewaterstraald. TOEVAL???? Nee wacht: "De GGD houdt de vaccinatielocaties wel open." WAT???? SCHANDE!!!! Zie je nou wel! Complot! WEF! Lichamelijke integriteit! Allemaal volleyballers met hartaanvallen! Neef Timon is plots homo! Klaus Schwab is een dictator! Huuuu huuuuu! Allemaal in het veteranenpak naar het Malieveld!