Hallo schatspeurders, gelukszoekers en welvaartwensers, willen jullie even wegblijven uit Opmeer. Oprotten met uw metaaldetectoren, bodemscanners en schepjes. Hobbyist Lorenzo trok weliswaar "de vondst van de eeuw" uit de grond, maar dat betekent niet dat de gemeente u dat gelukje ook gunt. We kunnen tenslotte allemaal wel wat extra blinkend goud en zilveren muntjes gebruiken in deze tijden waarin alles duurder en helemaal niets goedkoper wordt, maar daar wenst Opmeer niet aan mee te werken. Sterker nog, terwijl Lorenzo zijn goud poetste, ramde de gemeente Opmeer er stilletjes een APV'tje doorheen waardoor u nu boetes of zelfs een gevangenisstraf kunt krijgen als u daar komt metaaldetectoren. Die openbare ruimte is tenslotte alleen openbaar als het de gemeente zo uitkomt. Daar in Noord-Holland zitten ze helemaal niet te wachten op een stormloop aan Indiana Jonesses en Lara Crofts met eurotekens in hun ogen die de boel komen omspitten. Die graven maar lekker een eind weg op hun eigen balkon of in een land waar nog niet iedere vierkante meter al drie bestemmingen heeft. Opmeer moet er niets van hebben. Als u een schat wilt vinden, moet u dus niet met de A7 naar het noorden en dan met de N241 naar Opmeer rijden. En dus niet iets noordelijker in Hoogwoud beginnen met zoeken, omdat dat de plek is waar Lorenzo goud vond. En niet lunchen bij De Hooghe Heeren voordat u in de middag weer verder zoekt. Niet doen hoor. Echt niet. Dit is Ommeren niet.