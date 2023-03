Het is alweer tijd voor de meest gezapige nationale dag van alle nationale dagen: de Nationale Complimentendag. De ideale dag voor een validatieverslaafde samenleving vol poedelprijsjes, troostbekers en participatieawards. Meedoen is tenslotte belangrijker dan presteren in deze diepgewortelde zesjescultuur. In een wereld waar deze validatiedrang door social media inmiddels is omgezet in een verdienmodel lijkt een aparte Complimentendag ietwat achterhaald, maar we zijn hier op de roze hq de beroerdste niet en delen ook vandaag onze jaarlijkse lading tekstuele duimpjes uit. Ten eerste complimenten aan SV Spakenburg voor het behalen van de halve finale van de KNVB-beker. Nederland houdt van underdogs, dat is tenslotte de reden dat dit land wegsopt op Zelensky's prestaties in het Oost-Europese bloedbad. Daar over gesproken: complimenten aan deze loopgraafheld die glorieus weerstand biedt aan een zwerm aan laagvliegend lood. Complimenten aan de Duitsers die in opstand komen tegen een puur elektrisch wagenpark. Complimenten aan de Leidse Hortus botanicus voor hun enorme tampeloerissen. Complimenten aan de M134 Mini Gun en complimenten aan deze medic. Voor de rest laten we het over aan de experts: de reaguursels zijn tenslotte altijd al een bron van positiviteit en lovende woorden. Iedereen een compliment en u hoeft het niet eens te menen.