Voor de goede orde: als deze final stand een Russische soldaat tegenover een Oekraïense overmacht zou betreffen hadden we exact hetzelfde topic geschreven. Want dit gaat gewoon even om de meest eervolle laatste minuten die we ooit op video vastgelegd zagen. Éen soldaat in een loopgraaf versus een Russische BTR 82A, dat doodenge 30mm geschut en allerhande RPG's afgevuurd door ondersteunende troepen. De beelden werden gepubliceerd door het Russische persbureau Ria Novost (wiki), dat spreekt van een "Georgische huurling". Volgens het bericht werd de soldaat uiteindelijk gedood en gaven drie andere Oekraïense soldaten - die niet zichtbaar lijken in de video - zich over.

Uiteindelijke overlevingskans: erg klein. Maar toch

Man man man dat doodenge 30mm kanon

WAS DIT HEM SOMS?

30mm: Duitse stijl