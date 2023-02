OK. Het is heel simpel.

Andre sr. en Rachel waren in Gemeenschap van Goederen getrouwd. Bij het overlijden is dan dus de helft van Rachel, en de andere helft is de erfenis. Rachel heeft de erfenis verworpen, waardoor alleen Dre jr. en Rox nog aanspraak konden maken op de erfenis.

De erfenis-helft is door een accountant (PWC) in geld omgerekend. Rachel heeft de goederen (en btw ook de schulden van de boedel) over genomen, en het geldbedrag aan Dre jr. en Rox betaald. Rachel heeft dus gewoon betaald voor de erfenis-helft van de boedel. De betaling heeft ook plaatsgevonden. Raggel heeft dus niet "haar klauwen in de erfenis gezet", ze heeft ervoor betaald.

Dit kan je eenvoudig teruglezen in het vonnis (als je een beetje gewend bent om vonnissen te lezen).

So far, so good.

Maar Rox vind nu, dat de waardering door de PWC-accountant niet goed gedaan is. Haar zaakwaarnemer (ze was toen nog erg jong) is toen wel akkoord gegaan. Maar Rox wil nu allerlei aktes en bankafschriften zien. Van een paar van die papieren heeft de rechter gezegd dat ze die moet krijgen. Maar dat is haar overwinning. Voor de rest heeft ze eigenlijk ongelijk gekregen.