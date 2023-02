: Waarbij 'te hard' is wat de regel is en niet wat de omgeving vraagt of wat wenselijk is. Met rechtvaardigheid heeft het 0,0 van doen. Gewoon een agent laten inschatten wat redelijk is, is te duur. Dus tsja, dan maar massaal beboeten. Helaas werkt dat niet goed. Want mensen kennen van nature iets dat ze als redelijk ervaren en dat is niet wat een flitspaal vindt of dat wat een generieke regel is. Dat toch uitvoeren alsof de regel gelijk is aan rechtvaardigheid holt de rechtvaardigheid juist uit. Mijn gevoel.