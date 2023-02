Schout-bij-Nacht-J | 22-02-23 | 20:18 |

"The Last of Us"?

The last of the USA.

Die broer van Joel blijft liever bij zijn vrouw die zwanger is in het met kerstverlichting versierde dorpje. Het meisje krijgt een paarse jas.

Paardje en beetje paard rijden.

Plaatsje met de hoop op wetenschappers om het virus te verslaan is uitgestorven.

En Joel krijgt een ijzeren staaf in zijn lijf bij een gevecht (bijna op het laatst van de aflevering -verder gebeurd er niks) en pleurt van zijn paard af en meisje in tranen. Volgende aflevering:

Gaat Joel dood of niet...... (waarschijnlijk niet, want dan is de serie voorbij)...