Je moest eens weten hoe vaak mij gevraagd is waar ik vandaan kom, of waar mijn naam vandaan komt. Ik ben echt witter dan wit licht, witter dan sneeuwwitje en ik heb nog een paar blauwe ogen ook. Als ik alle keren dat ik kaas, tatta, bakra of zelfs wigger genoemd ben moest afvinken dan kwam ik een paar rollen toiletpapier tekort. Het gaat nergens over. Echt niet. Als jij jezelf maar vaak genoeg verteld of laat vertellen dat het racistisch of pesterig bedoeld is wanneer iemand aan jou vraagt waar je vandaan komt, dan is dat ook zo. En misschien is het soms ook zo. Vette pech, jammer dan. Next! Nee, we moeten zoveel nieuwe termen bedenken dat politici zelf geeneens meer weten waar het nu eigenlijk over gaat, totdat we onszelf met allerlei termen in succesvol in hokjes hebben gepropt, zodat ieder normaal en spontaan gesprek al snel ontaard in een kruisverhoor over elkanders denkbeelden wanneer iemand zich niet aan de ''juiste'' terminologie heeft gehouden. Nou, sorry, maar ik vind een omgeving waarin alles en iedereen verdacht gemaakt wordt vanwege zijn of haar huidskleur, of om het geringste ''verkeerde'' woordje compleet uitgekotst kan worden door de gemeenschap, vele malen toxischer en onveiliger dan een paar pestkoppen, want op een gegeven moment bekruipt je tóch het gevoel dat je niets meer kunt zeggen, want met een beetje fantasie kun je bijna alles wel als ''onveilig'' ervaren. Dat ik je te lang aankijk bijvoorbeeld. Of dat ik net even te aardig deed voor jouw gevoel. Of precies het tegenovergestelde. Ik heb hier geen zin in!