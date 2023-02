Je maakt wat mee in voormalige Britse kolonie Great Yarmouth, bekend van heel weinig. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog van zo'n 250 kilogram is tijdens het ontmantelen onbedoeld geëxplodeerd. Er vielen geen gewonden en het gebied was in een straal van 400 meter ontruimd. Norfolk Police schrijft op Twitter dat "We can confirm the unexploded World War II bomb in Great Yarmouth has detonated. This was not a planned detonation & happened during slow burn work to disarm the explosives."

Andrew Fakes, president of the Great Yarmouth Local History and Archaeological Society, believes he has pinpointed the Luftwaffe raid on which the bomb was dropped. According to his findings, it most likely ended up in its watery resting place at the bottom of the Yare on the evening of April 9, 1941, one of several attacks on the town by German bombers during the war. He recalls being told by a member of the Home Guard how six bombs fell into the water that night, only five of which exploded.

Hoe kan Europa haar zwartste bladzijden ontstijgen als het spook van Hitler door Europa blijft waren?