Ze heeft helemaal gelijk. De kaasschaaf methode is zeer geliefd in bestuurlijk Nederland en de dierenpartij maakt er gretig gebruik van. Steeds weer is er iets “niet in de haak” en stap voor stap komen we terecht in een dystopisch gekkenhuis.

Wie zin heeft in een zinvol artikel over bescherming van natuur, minder CO2 uitstoot, duurzaamheid en landbouw, in de Telegraaf van zaterdag een 2 pagina interview met Louise Fresco. Een heel zinnige vrouw met hart voor duurzaam en natuur, maar ook met de kennis van dillema’s en dat al die groene speerpunten vaak in tegenstelling tot elkaar zijn.