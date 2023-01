Dit is dus the Associated Press hè. AP. Niet een of ander persbureautje drie hoog achter op de afdeling interdisciplinaire sociale wetenschap of zoiets. Maar nee. Dit is het stijlboek van Associated Press. Daar mogen ze geen "the" meer zeggen omdat "the" dehumaniserend is. En het leuke is: alles wat op dit front in Amerika gebeurt, gebeurt over anderhalf jaar bij ons. Dus eerst komt er een column op OneWorld, dan een manifest in NRC en voor je het weet maakt de hoofdredacteur van Trouw iedereen die nog bepaalde lidwoorden gebruikt uit voor een nazi met de intelligentie van Adolf Hitler en de charme van Heinrich Himmler. Zin in!

UPDATE: Nu ook excuses voor de term "the French", nieuwe versie van de tweet daarrr