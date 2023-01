Filmpje van zes jaar geleden

Vreemde voorpagina van de Telegraaf vanochtend: "Zware offers zijn in Europa nodig om Rusland een halt toe te roepen in de oorlog tegen Oekraïne (...). Dat zegt luitenant-generaal Nico Tak, die vanaf donderdag het commando voert over de landmachttroepen in het snelle reactieleger van de NAVO." Dat 'zware offers' staat in de tekst niet tussen dubbele en zelfs niet tussen enkele aanhalingstekens en in de lange versie van het artikel is het woord 'offers' nergens te vinden.

Hij heeft zoiets dus zeer waarschijnlijk helemaal niet gezegd - het zijn immers nogal zware en onzorgvuldige woorden - maar de Realisten™ hebben hem al gevonden hoor. "Hier nog zo een oorlogszuchtige idioot Nico Tak luitenant-generaal, vind het heerlijk dat er 100.000den Russische of Oekraïnse doden vallen 🤮🤮🤮", "Nico Tak ga met je familie ten strijden" en "We moeten Rusland vernietigen. Hoe ver wil Tak eigenlijk gaan in die offers? Is het waard om van Nederland een nucleair kerkhof te maken?" Kortom, lekker geparafraseerd Tele, dit is journalistiek!

Morgen krijgt Luitenant-generaal Nico Tak dus het bevel over de NATO Response Force (NRF, wiki). De Tele schrijft dat "Als het verder uit de hand loopt met Rusland, kan hij 50.000 tot wel 80.000 soldaten aansturen met alles erop en eraan, van helikopterteams tot MLRS-langeafstandsartillerie, en die moeten samenwerken met luchtmachten, marines, special forces en cybercommando’s". Maar de Tele schrijft wel meer, en vooral die 'tot 80.000 soldaten' kunnen we vooralsnog nergens terug vinden. Wel berichtte de NAVO op 27 juni het voornemen de NFR van 40.000 naar 300.000+ te verhogen, dus in dat licht geloven we heus dat het er een half jaar later al iets meer dan 40.000 zijn.

Maar Telegraaf, dit zegt generaal Nico Tak nergens in het artikel?

Ook de commandant van het Realisme™ las de kop

Ja bedankt Paul! (?)