Het lijkt toch wel goed nieuws in dat Interpol-bericht:

Demelash Gebremichael, Commissioner General of the Ethiopian Federal Police recognized the efforts of officers who worked day and night to follow up on leads generated by the task force: “This tremendous effort has led to the arrest of an international criminal sentenced to life in prison in Ethiopia. It is a notable success.”



Binnen een dag dus al levenslang gekregen.