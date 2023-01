Het treurigste nieuws vinden we vandaag in het NRC waar een verwoestend stuk is geschreven over de enige rots in de branding van het Nederlandse nachtleven: uw broodje döner kebab. Die goddelijke en zompige klomp vlees geklemd tussen brood en sla die u door menig uitgaansavond wist te loodsen. Dat heerlijke brok geluk dat uw maag vult met de broodnodige stabiliteit na een avondje fanatiek pilsjes tikken. Geserveerd in die hoeksteen van de samenleving: het dönerhuis dat op de meest onzedelijke tijden is geopend. De mensheid is in twee groepen op te delen: zij die van döner kebab houden en zij die niet durven toe te geven dat ze van döner kebab houden. Het bestaan van vegetariërs is een complottheorie van HAK en döner kebab bewijst het. En nu liggen die heerlijke vleeslappen dus onder vuur door het inflatiemonster. De hele dag een gasgrill op een enorme vleesbonk laten stralen is blijkbaar niet al te best voor de energierekening en daardoor zijn er twee opties: of u betaalt aanzienlijk meer voor uw broodje om te compenseren voor de gestegen energieprijzen of uw vertrouwde dönerhuis dreigt te verdwijnen. Gelukkig kunnen we eindigen met goed nieuws in deze donkere tijden: een eigen dönerzaak kopen was nog nooit zo goedkoop.